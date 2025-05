Testo…, tratto da… www.ansa.it/piemonte!

Due bambini, di uno e quattro anni, sono stati soccorsi questa mattina dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, intervenuti in via Valentino Carrera, nel quartiere Parella, dove i piccoli erano stati lasciati soli in casa. Con i militari dell’Arma sono arrivati anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e un assistente sociale del Comune.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava la presenza dei due minori in lacrime all’interno dell’alloggio, dove vivono con una coppia di origine straniera. I carabinieri hanno prima citofonato, ma non ricevendo risposta hanno fatto intervenire i vigili del fuoco per forzare la porta.

All’interno i bambini erano da soli, circondati da immondizia e degrado. I piccoli sono stati trasportati all’ospedale Regina Margherita per accertamenti sul loro stato di salute. Sono ancora in corso le ricerche dei genitori.