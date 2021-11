“Due mesi di lavoro si concludono così”! Lo ha scritto ieri sulla sua Pagina di Facebook, il ‘Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza’ del Comune peloritano… dottor Angelo Fabio Costantino, a margine del convegno da lui organizzato per discutere sul tema dei ‘Servizi territoriali dedicati ai minori’ e svoltosi nella medesima giornata presso l’Aula Magna di UniMe.

Costantino…, ha aggiunto: “Tribunale per i minorenni, Procura Minorile, Prima sezione civile Tribunale Messina, NPI Policlinico Messina,NPI Asp, Servizio di Psicologia Asp, Servizio Sociale, USSM, Delegato Ordine Avvocati, Osservatorio Dispersione Scolastica, Pediatria Papardo, Pediatria di base Asp Messina per festeggiare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20/11/89 ratificata in Italia a maggio del 2001 e per confrontarsi sulle nuove emergenze”.

Ha concluso Costantino: “Tantissimi professionisti,anche dalla provincia, e tanta voglia di ricominciare tutti insieme un nuovo progetto con al centro solo i diritti dei bambini. Grazie a tutti”.