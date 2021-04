Duello sui social network…, e guerriglia in piazza tra giovani ad Aci Catena nel catanese

Articolo…, tratto da… www.agi.it.

La rissa iniziata sui social si e’ trasferita presto in piazza. Scontro tra due bande di giovani tra Acireale e Aci Catena. In tredici sono stati denunciati dai carabinieri di Aci Sant’Antonio per rissa e danneggiamento: hanno eta’ compresa tra i 20 e i 56 anni. Due sono finiti in ospedale, uno e’ stato operato alla testa e rivoverato in terapia intensiva. La diatriba e’ nata tra un ventenne di Acireale che dal social network Houseparty ha avviato un’animata discussione con un sedicenne di Aci Catena, accusato di essersi imbucato nella ‘stanza virtuale’ dove il primo stava messaggiando con degli amici. L’alterco e gli insulti si sono spostati su Instagram anche con messaggi audio provocatori.

Al termine della disputa social e’ intervenuto, in difesa del fratello minore, un terzo soggetto che ha invitato il maggiorenne di Acireale a chiarire la situazione in piazza. Il ventenne di Acireale ha poi chiesto manforte a tre amici e con questi, a bordo di una Bmw di colore bianco, si e’ recato in piazza Europa ad Aci Sant’Antonio. Sul posto, sono finiti in una vera e propria imboscata da parte di numerosi giovani che, oltre ad essere muniti di mazze e di una catena, hanno lanciato contro il ventenne una transenna stradale. Quest’ultimo ha tirato fuori una mazza da baseball. Nella rissa ha avuto la peggio un ventiseienne di Aci Sant’Antonio, ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico al Cannizzaro di Catania.