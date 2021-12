L'UOMO ERA MOLTO CONOSCIUTO IN CITTA', PER AVERE DATO VITA A MOLTE ATTIVITA' COMMERCIALI ATTIVE NEI SETTORI DELL'INTRATTENIMENTO E DELLA RISTORAZIONE

Durante il pomeriggio di oggi 9 dicembre 2021, presso il Duomo di Messina sono state officiate le esequie dell’imprenditore 42enne Nino Cucinotta tragicamente ed improvvisamente scomparso lunedì scorso.

L’uomo era molto conosciuto in città, per avere dato vita a molte attività commerciali operanti nei settori dell’intrattenimento e della ristorazione come il “Dai Dai” o il “Retronouveau” di cui era stato fra i fondatori.

L’occasione odierna, è stata propizia per tutti coloro i quali hanno voluto porgere al defunto l’ultimo saluto riunendosi attorno alla sua salma, stringendosi inoltre ad i suoi familiari in un momento di grande dolore.

