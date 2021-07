PER CAUSE CHE SONO AL VAGLIO DEGLI APPARTENENTI ALLE AUTORITA' COMPETENTI, INTERVENUTI SUL POSTO, UNA VOLKSWAGEN POLO DI COLORE GRIGIO CONDOTTA DA UNA DONNA HA INVESTITO TRE AUTOVETTURE PARCHEGGIATE SULLA TRAFFICATA ARTERIA DI CONTESSE

Durante la mattinata di oggi…, in via Marco Polo a Messina, è accaduto un incidente stradale autonomo. Per cause che sono al vaglio degli appartenenti alle Autorità competenti intervenuti sul posto, una Volkswagen Polo di colore grigio guidata da una donna, ha investito tre auto parcheggiate sulla congestionata arteria di Contesse.

Nel luogo teatro del fatto, sono arrivati gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale i quali hanno effettuato i rilievi del caso per potere ricostruire la dinamica del sinistro.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.