Durante la serata di Gala del “Premio Messina Cinema” 2021 dell’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Gaetano Alessandro Presidente dell’Associazione “Donare è vita”, consegnerà gli omonimi premi 2021 ad Alberto Simone, regista, sceneggiatore e scrittore italiano ed al Magnifico Rettore dell’Università peloritana Prof. Salvatore Cuzzocrea per essersi distinto nella solidarietà alla donazione degli organi il primo e per avere riconosciuto la laurea ad honorem a Lorena Mangano giovane studentessa dell’Ateneo Peloritano rimasta vittima di un terribile incidente, avvenuto a Messina, all’incrocio tra la via Torrente Trapani e la via Garibaldi, la sera del 26 giugno 2016 il secondo.

Queste…, sono le parole che Alessandro ha detto ai microfoni di Nazario Nulli, direttore responsabile di… www.messinaindiretta.it.