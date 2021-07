NEL CORSO DELLE VERIFICHE, I MILITARI HANNO DENUNCIATO IN STATO DI LIBERTA' UN 52ENNE DOMICILIATO A LETOJANNI PER LESERCIZIO DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Durante l’attività di controllo a largo raggio portata avanti nel fine settimana trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno messo in atto delle azioni volte alla prevenzione ed il contrasto dei reati connessi con la movida estiva e per limitare gli assembramenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 52enne, domiciliato in Letojanni, per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, nonché per occupazione abusiva di terreni e furto di acqua.

L’uomo, infatti, senza averne titolo, aveva adibito a parcheggio per le autovetture un’area demaniale sterrata di circa 3000 mq, utilizzando anche l’acqua ottenuta tramite un allaccio abusivo.