E’ caccia aperta al fidanzato di Alberto Matano da quando il conduttore de “La Vita in Diretta” (il programma di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dopo le 17.05) ha raccontato a “Sette”, inserto del “Corriere della Sera” di essere sentimentalmente impegnato

E’ caccia aperta al fidanzato di Alberto Matano da quando il conduttore de “La Vita in Diretta” ha raccontato a “Sette”, inserto del “Corriere della Sera” di essere sentimentalmente impegnato.

“Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti – ha dichiarato – Mi piacerebbe sposarmi e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli… “.

Il coming out quattro mesi fa

Il coming out di Alberto Matano risale a quattro mesi fa. E’ accaduto durante una puntata de “La Vita in Diretta” dopo lo stop al ddl Zan in Senato. A “Sette”, l’ex mezzobusto del Tg1 ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rendere noto il suo orientamento sessuale. “Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione – ha detto – Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte. Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto”.

I rumors sul fidanzato di Alberto Matano

“Perché non avevo mai parlato fino a quel momento della mia vita sentimentale? Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti – ha aggiunto – E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore”. Da quel momento, la macchina del gossip si è messa in moto per scoprire l’identità del compagno di Alberto Matano.

“Dagospia” fa il nome di Vincenzo Spadafora

“Dagospia” ha fatto il nome dell’ex ministro Vincenzo Spadafora che, con un tempismo sospetto, ha fatto coming out in tv a poca distanza dal giornalista Rai. Il sito di Roberto D’Agostino non ci ha visto una semplice coincidenza e ha ricordato che i due non solo si conoscono da molto tempi e sono amici ma da tempo si sussurra anche che sia stato proprio Vincenzo Spadafora a sponsorizzare l’ascesa di Alberto Matano in Rai.

Lo scoop di “Diva Donna”

A giudicare dalle nuove news che arrivano da “Diva e Donna”, “Dagospia” sarebbe fuori strada. Il settimanale edito da Cairo editore pubblica le foto di Alberto Matano in compagnia del suo presunto fidanzato. L’uomo immortalato con il conduttore si chiamerebbe Roberto, avrebbe 55 anni e sarebbe un avvocato. I due sono stati pizzicati dapprima in moto insieme e successivamente a cena in un noto ristorante romano mostrando una certa intimità.