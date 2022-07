COSI' SI E' ESPRESSO IN UNA NOTA DI OGGI 20 LUGLIO 2022, PIETRO FRANZA, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO CARONTE & TOURIST E PRESIDENTE VICARIO DI CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI, PER COMMENTARE LA NOTIZIA DELL’ACCORDO FIRMATO TRA A2A E BTS BIOGAS, PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, PRESSO LA CENTRALE DI SAN FILIPPO DEL MELA, DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO, IL RECUPERO, E TRASFORMAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

“E’ chiaro che transizione energetica ed economia circolare stanno finalmente lasciando le aule dei convegni e le terze pagine dei giornali per diventare sempre più obiettivi, progetti, realizzazioni”. Così Pietro Franza, componente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Caronte & Tourist e presidente vicario di Caronte & Tourist Isole Minori, commenta la notizia dell’accordo firmato tra A2A e Bts Biogas, per la realizzazione e la gestione, presso la Centrale di San Filippo del Mela, di un impianto per il trattamento, il recupero e la trasformazione in Biogas della frazione organica dei rifiuti urbani.

“Il biometano e gli altri combustibili puliti – dice Franza – sono due dei pilastri sui quali va edificata la green economy, l’unica forma di organizzazione economica e produttiva ipotizzabile nella prospettiva della decarbonizzazione”.

Riferendosi alla ammiraglia della flotta Caronte & Tourist (quella “Elio” che quando scese in mare nel 2018 era la nave più pulita ed ecosostenibile nel Mediterraneo) e alla nuovissima “Nerea” ormai prossima alla consegna (alimentata con combustibili puliti e spinta anche da motori elettrici), Franza ha quindi ricordato l’impegno di Caronte & Tourist per la tutela dell’ambiente, sottolineando pure che la realizzazione di questo impianto a San Filippo del Mela potrebbe rappresentare il primo esempio in Italia di ciclo chiuso a impatto zero dal momento che il biometano qui prodotto potrebbe ben essere impiegato per alimentare anche le navi green di C&T oltre che le reti di distribuzione del gas nelle Eolie.