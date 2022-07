È Concetta Restuccia, assistente sociale presso l’ASP di Messina, da anni attivissima anche nel mondo del volontariato, la “Consigliera di Fiducia” del Gruppo Caronte & Tourist.

Quella del Consigliere di Fiducia è una figura terza prevista nell’ambito delle iniziative complementari all’ottenimento della certificazione UNI – ISO 30415 sui temi della Diversità e dell’Inclusione. Il Consigliere di Fiducia svolge attività di ascolto, sostegno e mediazione mirate a tutelare le vittime di comportamenti di discriminazione o molestia e a promuovere il benessere nell’ambiente di lavoro. Concetta “Cettina” Restuccia svolge da anni un’intensissima attività professionale e di volontariato a sostegno delle donne violate, delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, di soggetti con disabilità fisica e psichica, ex detenuti, alcol/tossicodipendenti, immigrati e senza fissa dimora. È spesso chiamata a collaborare a iniziative organizzate da Enti nazionali e internazionali come l’UNHCR, il Dipartimento Centrale di Pubblica Sicurezza e l’Università di Messina.

La consigliera di fiducia garantirà la gestione dello Sportello di ascolto per raccogliere segnalazioni e suggerimenti, offrendo informazione, consulenza e assistenza a coloro che ritengono di essere vittime di condotte vessatorie, molestie, discriminazioni; elaborerà proposte e sinergie per la prevenzione del rischio stress-lavoro correlato e per il miglioramento della qualità del benessere dei lavoratori e della convivenza organizzativa; proporrà ai vertici dell’azienda azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare benessere, pari dignità e qualità della vita lavorativa delle persone all’interno dell’organizzazione.