NELLE SCORSE ORE..., I CARABINIERI HANNO ARRESTATO UN 39ENNE DEL LUOGO PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE E VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMPIUTI PERCHE' IL SOGGETTO SI E' INTRODOTTO IN UNA ABITAZIONE DI DUE DONNE NELLA QUALE A LORO INSAPUTA VI AVEVA GIA' FATTO INGRESSO MASTURBANDOSI IN LORO PRESENZA MENTRE DORMIVANO

Testo…, tratto da… www.agi.it!

È entrato in un appartamento di Forio, comune di Ischia, ma non era un topo d’appartamento. I carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio un uomo di 39 anni residente proprio a Forio. Da qualche giorno alcuni residenti nella frazione di Panza avevano denunciato dei tentativi di intrusione nelle loro abitazioni da parte di un uomo e i militari dell’Arma hanno aumentato i controlli notturno.

Quando il trentanovenne si è introdotto in una abitazione, è stato notato dai vicini. Vistosi scoperto, ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo, ma è stato bloccato dai carabinieri, oltre a procurarsi nella caduta lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Nello smartphone dell’uomo, diversi video che lo ritraggono mentre si masturba davanti a donne che dormono e che dimostrano come in passato si fosse introdotto più volte nello stesso appartamento all’insaputa delle proprietarie.

Proseguono le indagini da parte per capire se il trentanovenne sia lo stesso indicato da cittadini nei tentativi di intrusione avvenuti nei giorni scorsi.