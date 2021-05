E’ fallito questa mattina, a pochi metri dalla partenza, il tentativo di attraversare lo Stretto di Messina a bordo di una moto da cross

Fallito stamane a pochi metri dall’inizio il tentativo di traversata dello Stretto su una moto da cross tentato dal recordman Luca Colombo, che dopo la partenza da Torre Faro avrebbe dovuto raggiungere Cannitello (Villa San Giovanni) dopo avere percorso una distanza di 3,2 Km dalla Sicilia verso la Calabria.

Il centauro milanese che plana sull’acqua non è nuovo a imprese sorprendenti: nel 2017 ha attraversato il lago di Como e il 6 luglio 2019 ha conquistato il primato mondiale di velocità sull’acqua con una moto da cross adattata volando fino a 104 km/h.

La moto da cross di Luca Colombo è una Honda CRF 450R fornita da Red Moto di Desio, già protagonista dei record precedenti e ora completamente rinnovata nella livrea. La due ruote è stata scrupolosamente preparata nel motore e nei particolari da Giorgio Lumini tecnico motorista di numerosi campioni mondiali e da Angelo Pezzano aumentando cilindrata e potenza per affrontare l’ardua sfida del mare.

Da una nota del suo Staff che si occupa di comunicazione, si apprende: “dalle prime ore del mattino Luca era pronto per l’impresa ma vi sono stati diversi stop imposti dalla Capitaneria di Porto per il passaggio di navi e traghetti. Poco prima delle otto di questa mattina sembrava ci fossero buone possibilità di riuscita. Luca è entrato in acqua, dopo avere acquistato velocità. Malgrado una buona partenza, il pilota ha però successivamente dovuto affrontare una serie ravvicinata di onde che, unitamente alla corrente ascendente, hanno fatto più volte fuoriuscire la ruota posteriore… provocando la perdita della portanza necessaria a far planare il motociclo”.

I responsabili del suo Ufficio stampa hanno già fatto sapere che: ci riproverà…, ma si dovrà rinviare a nuova data. La moto va smontata e ripulita da cima a fondo”.