E’ finita la latitanza di un ventunenne di origini romene che, condannato per il reato di tentato omicidio aggravato commesso, in concorso, nel febbraio del 2018, era ricercato dalle autorita’ romene in quanto si era sottratto volontariamente all’ordine di carcerazione.

Grazie alla cooperazione internazionale ed allo scambio informativo interforze finalizzato al suo rintraccio, i carabinieri di Latina hanno attivato un’intensa attivita’ info-investigativa dando il via ad un vero e proprio screening del territorio per localizzare la possibile dimora del soggetto. Le ricerche hanno dato esito positivo.

L’uomo è stato rintracciato e accompagnato presso il comando carabinieri di Latina per gli adempimenti di rito. Accertata la sua identita’ attraverso i rilievi dattiloscopici e verificata la pendenza a suo carico di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorita’ della Romania, per tentato omicidio aggravato si è proceduto all’arresto in flagranza del catturando. La corte di appello di Roma ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri di Latina.