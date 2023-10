È giunto al termine oggi il festival gastronomico più delizioso dell’anno, che ha attirato un vasto pubblico composto da messinesi, siciliani e calabresi. Ieri, Piazza Cairoli è stata il cuore pulsante di questa festa che ha coinvolto famiglie, coppie, anziani e bambini, tutti affollando le 53 casette di Street Food dalla mattina fino a notte fonda. Molti commercianti hanno prolungato l’apertura dei loro negozi lungo il perimetro dell’evento, contribuendo a rendere quest’edizione ancora più memorabile. I protagonisti degli show cooking del “Messina Street Fish” sono stati lo chef stellato Giuseppe Raciti e il talentuoso Domenico Perna.

Tra gli ospiti illustri c’era anche l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. Non è stato un sabato comune, ma una straordinaria e vivace giornata dedicata al cibo di strada e alla socialità. Le specialità regionali hanno stuzzicato il palato di giovani, anziani, coppie e famiglie, che hanno trascorso l’intera giornata nella gioia e nel divertimento, gustando i sapori autentici delle tradizioni locali. L’evento proseguirà fino a tarda notte, con questa serata che segna la chiusura della kermesse. La partecipazione straordinaria di messinesi, siciliani provenienti da diverse province e calabresi ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, tanto che alcuni negozi intorno a Piazza Cairoli hanno deciso di prolungare l’orario di apertura, trasformando il quartiere in un luogo di ritrovo anche durante le ore notturne.

Da segnalare anche il successo dei due show cooking del “Messina Street Fish”, un progetto volto a promuovere e valorizzare il pesce locale. Il pubblico ha apprezzato le esibizioni dello chef stellato Giuseppe Raciti, che ha proposto un cannellone con vongole, porcini, topinambur e aglio nero, e di Domenico Perna, creatore del piatto “Bandiera in fiamme”. I proventi raccolti ogni sera sono stati devoluti in beneficenza al Cirs di Messina e alla Mensa di S.Antonio. Nella serata di ieri, tra gli ospiti, c’era l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ha sottolineato l’importanza di eventi simili come attrattori turistici.

I turisti moderni desiderano immergersi nella cultura, nella storia e nelle tradizioni culinarie dei luoghi che visitano, e in Sicilia, con la sua ricchezza di bellezze naturali e patrimonio artistico, eventi come il “Messina Street Fish” diventano una vetrina enogastronomica che emoziona i viaggiatori, invitandoli a scoprire le meraviglie dell’isola. Va menzionata anche la collaborazione degli studenti dell’IIS Antonello di Messina nei vari show cooking durante l’evento. Il villaggio del Messina Street Food Fest sarà aperto ininterrottamente fino all’1.00 di notte, e stasera verranno annunciati i vincitori tra gli espositori di cibo di strada dell’edizione 2023.

Gli appuntamenti di oggi includono uno show cooking degli “Ambasciatori del Gusto” con Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni alle 12.00; alle 19.00, Emanuele Serpa della pizzeria Frumento di Acireale e il maestro gelatiere Pietro Di Noto si esibiranno ai fornelli; infine, alle 21.00, lo chef Nino Ferreri, una Stella Michelin del ristorante Limu di Bagheria, presenterà le sue creazioni culinarie. Per quanto riguarda gli spettacoli, alle 13.30 si terrà un Djset a cura di Josè Dj, alle 19.00 sarà la volta del dj set di Helen Brown, alle 21.00 il palco ospiterà i “Four Play”, mentre alle 23.00 ci sarà un concerto live della “Giosué Pagano Band”.