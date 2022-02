“E’ giusto che ognuno nella vita persegua i propri obbiettivi, purché questo non infici con le sorti di una Comunità”! A parlare in una nota odierna…, è l’ex Assessore della Giunta De Luca Pippo Scattareggia riferendosi alle recenti dimissioni del sindaco di Messina Cateno De Luca, nella cui giunta ricopri l’incarico di Assessore con delega a sport, spettacolo, antichi mestieri e tradizioni popolari, politiche giovanili, tempo libero, rapporti circoscrizioni e comitati civici.

Scattareggia prosegue e conclude: “lo anticipai in tempi non sospetti, ma in tanti non hanno creduto al fatto che un Sindaco ricevuto il consenso popolare, eletto dai cittadini, potesse lasciare la città senza una guida, adducendo per altro a motivazioni del tipo -sono stato costretto a farlo- (da chi… da cosa…). Auspico ad un risveglio delle coscienze dei messinesi tutti, affinché le velleità personali non vengano intese per interesse o dedizione nei riguardi della nostra Messina. Uscire dalla porta… per rientrarvi dalla finestra. Andiamo avanti”!