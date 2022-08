SARANNO ISTITUITI PERCORSI DI FORMAZIONE..., PER I PRESIDENTI DI SEZIONE ELETTORALE

È in corso la stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Messina, la Prefettura, la Corte d’Appello e il Comune di Messina, al fine di instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione in un’ottica di sperimentazione istituzionale che coniughi le competenze scientifiche dell’Università con le competenze tecniche e amministrative degli altri Enti sottoscrittori.

In particolare, si intende procedere all’attivazione di specifici percorsi di formazione in materia elettorale, a cura dell’Ateneo, seguiti anche da tirocini operativi presso le altre Amministrazioni firmatarie. I corsi di formazione si prefiggono l’obiettivo di fornire agli studenti le necessarie conoscenze, anche tecniche, promuovendo sia una loro fattiva partecipazione alle attività degli uffici elettorali durante i tirocini, sia soprattutto, l’assunzione dell’incarico di presidente di sezione elettorale (anche su delega del Sindaco) in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie. La partecipazione ai corsi oggetto del Protocollo sarà considerata quale titolo di preferenza nella selezione dei candidati Presidenti di seggio.

Inoltre, agli studenti che parteciperanno ai corsi di formazione saranno riconosciuti dei CFU, nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo con le forme e secondo le modalità che saranno comunicate prima dell’inizio dei corsi. Tutti gli studenti che intendano partecipare ai corsi di formazione, potranno presentare, entro le ore 12 dell’1 settembre 2022, domanda di partecipazione (reperibile sul sito dell’Ateneo) indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, debitamente sottoscritta, inviandola tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unime.it, oppure consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo dell’Università, sito in Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina in un plico chiuso.