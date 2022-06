È incessante l’azione di contrasto da parte…, degli agenti della Polizia di Stato, al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti

IL 23 LUGLIO 2022..., I POLIZIOTTI DELLA SQUADRA MOBILE DI SIRACUSA, HANNO ARRESTATO UN 49ENNE CON PRECEDENTI SPECIFICI, PROCEDENDO NEI SUOI RIGUARDI PERCHE' E' STATO TROVATO IN POSSESO DI 23 DOSI DI MARIJUANA, 16 DOSI DI HASHISH, 9 DOSI DI CRACK E 6 DOSI DI COCAINA

È incessante l’azione di contrasto da parte della Polizia di Stato al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Il 23 luglio 2022 un arresto è stato eseguito a Siracusa…, dagli agenti della Squadra Mobile aretusea in via Santi Amato nota piazza dello spaccio siracusana.

Un uomo di 49 anni, già noto alle forze di Polizia per reati specifici, è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, 16 dosi di hashish, 9 dosi di crack e 6 dosi di cocaina. L’uomo arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.