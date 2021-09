E’ iniziato…, il conto alla rovescia, per l’evento dell’anno

LA 33ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI BELLEZZA E TALENTO “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, IN VISTA DELL’ATTESISSIMA FINALE NAZIONALE, CHE SI SVOLGERA' IL 9 SETTEMBRE 2021, NELLO SPLENDIDO SCENARIO DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA

Iniziato il conteggio alla rovescia, per l’evento dell’anno, la 33esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, il 9 settembre 2021, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Grande fermento giovedì 2 settembre, a Messina, per l’ultima Selezione Regionale.

Fantastica serata dedicata alla Bellezza e al Talento, nella splendida cornice del Salotto Fellini Piazza Duomo a Messina. Perfetta organizzazione del Responsabile di zona Giovanni Grasso. Riprese video curate da PVK – Produzioni Video Karamella dirette alla regia da Antonio Grasso. Foto di Martina Lisitano.

Le coreografie sono state curate da Giada Minissale.Una giuria attenta e tecnica formata da Giuseppe Frassica Organizzatore Eventi di Moda, Angelo Saeli Organizzatore Eventi Telethon, Lisa Arena esperta designer scarpe donna, Ester Isaja Avvocato, Carmelo Guarnera campione internazionale Pizza Word, Stefania Rizzo responsabile Agenzia Lizard Eventi e Spettacoli e Lucio Di Mauro Ufficio Stampa Nazionale “Una Ragazza per il Cinema”, ha votato sei ragazze in totale, quattro di Messina, una di Acireale e una del Trentino Alto Adige, che vanno direttamente in finale,: Gloria Calapaj, Martina Toscano, Beatrice Fiamingo, Taylor Cucuccio, Matilde Denaro, Emanuela Persolja. Hanno straordinariamente condotto lo show man Natale Munao e Alice Carbonaro, vincitrice “Una Ragazza per il Cinema” 2020.

Da 33 anni, nel panorama nazionale, il Premio “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze. Inoltre, “Una Ragazza per il Cinema”, è stato inserito nel prestigioso cartellone della Rassegna del Taormina Arte 2021.