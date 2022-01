E’ iniziato oggi 03 gennaio 2022, alle ore 21.20 sul canale 25 del digitale terrestre di #RaiPremium ‘Arena Suzuki ’60 ’70 ’80’…, ovvero un imperdibile viaggio nel tempo con Amadeus dall’Arena di Verona.

Due serate evento immersi nell’atmosfera, nelle emozioni e nel sound originale dei tre decenni più iconici della musica italiana e mondiale. Solo artisti originali con canzoni in versione originale che hanno fatto la storia degli anni ’60, ’70 e ’80! Tutti insieme in uno stesso evento!

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco; artisti italiani e internazionali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: da gruppi come gli Europe, che con la loro ‘The final countdown’ hanno segnato un’epoca, i Village People di ‘YMCA’, gli Alphaville di ‘Forever young’ e gli Opus di ‘Live is life’, a grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo.

Poi ancora: Alan Sorrenti con ‘Figli delle stelle’, Rettore, Gazebo, re della disco con brani come ‘I like Chopin’ e ‘Masterpiece’, Orietta Berti, Edoardo Vianello, Righeira, Tony Hadley (ex Spandau Ballet), Marcella Bella, Sabrina Salerno, Samantha Fox, sex symbol degli anni ’80 e regina delle classifiche internazionali con hit come “Touch me (I want your body)” e “Nothing’s gonna stop me now”, Fausto Leali, Spagna, Sandy Marton con ‘People from Ibiza’, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino Di Capri e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84. Un cast stellare, artisti leggendari, ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca irripetibile torneranno a riecheggiare in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica… l’Arena di Verona!

«E’ una grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio con la presenza all’Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti – spiega Amadeus. Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro…, il disc jockey. Sarà bellissimo e ci divertiremo insieme».

Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella ‘sua’ Verona, porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate.