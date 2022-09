Articolo…, tratto da… www.stampalibera.it!

E’ morto improvvisamente Amedeo Matacena, all’età di 59 anni: l’ex deputato di Forza Italia è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a Dubai.

La notizia è stata confermata dall’avvocato Marco Tullio Martino, suo legale di fiducia. Di professione armatore, era al centro delle cronache giudiziarie in quanto condannato in via definitiva a tre anni di reclusione perché ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa.

Ormai dal 2013 negli Emirati Arabi Uniti, il mese scorso aveva ottenuto, nell’ambito del procedimento “Breakfast”, la revoca di una ulteriore misura cautelare, nonché il dissequestro di tutti i beni. Fu eletto alla Camera dei Deputati in due distinte elezioni parlamentari, nel 1994, rappresentante del centrodestra nel collegio di Villa San Giovanni, e nel 1996, con Forza Italia. Compagno per diverso tempo di Alessandra Canale, nota annunciatrice della RAI, ebbe da lei un figlio. Si sposò successivamente con Chiara Rizzo che gli diede un secondo figlio. Terminata la relazione coniugale si era legato sentimentalmente a Maria Pia Tropepi.