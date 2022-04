È Paolo Conticini il primo ospite del parterre di artisti protagonisti dell’XI edizione di Marefestival Salina, da giovedì 23 a sabato 25 giugno: il noto attore riceverà il Premio in ricordo di Massimo Troisi, ogni anno ricordato nell’isola resa celebre dal film “Il Postino”. Racconterà la brillante carriera al fianco di importanti attori e diretto da maestri della commedia e presenterà il libro “Ho amato tutto”, in occasione dell’evento considerato ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell’arcipelago eoliano.

Tre giorni di proiezioni cinematografiche, interviste, incontri culturali e su temi d’attualità, momenti di spettacolo, con madrina Maria Grazia Cucinotta, confermata per l’undicesima volta: l’attrice e produttrice messinese, interprete del capolavoro di Troisi, vanta un rapporto speciale con la terra d’origine e con il Festival e parlerà dei suoi ultimi impegni sul set, in teatro e in tv.

“Questo mestiere ti illude, specie quando sei giovanissimo e tenti di muovere i primi passi. Ti fa sperare continuamente in nuove possibilità, in nuove chance e tu ci credi, vai avanti, aspetti l’occasione della tua vita per sbarcare il lunario e intanto gli anni passano, il tempo è sempre meno e il rischio di fallire è enorme”: scrive così Conticini in “Ho amato tutto” (Pacini editore, Elledibook edizioni), in cui l’artista ripercorre la sua vita, quasi a volerne fare un bilancio, insieme all’urgenza del pensiero di non aver detto quanto avrebbe voluto alle persone amate. Nasce così un dialogo intimo, intenso, a tratti commovente, spesso autoironico, con il nonno Alvaro che condurrà i lettori a ripercorrere la sua infanzia, le prime esperienze e delusioni amorose, i tanti lavori svolti fino all’approdo, quasi casuale, al mondo del cinema che poi l’ha portato a lavorare in commedie e fiction di grande successo, trasmissioni televisive e spettacoli teatrali e ad essere particolarmente apprezzato dal grande pubblico. A dialogare con l’autore, sarà il giornalista e attore palermitano Giovanni Pontillo, che da anni lavora nel mondo dello spettacolo tra cinema, teatro, tv, radio e presentazioni di libri.

Pontillo nella sua carriera ha intervistato decine di illustri personaggi; alla presentazione di Salina interverrà anche Lucia De Benedittis di Elledibook. Intanto si registra sold out in molte strutture ricettive dell’isola: “merito della manifestazione ormai consolidata da tempo che diventa un volano per l’economia locale – spiegano gli organizzatori, i giornalisti Massimiliano Cavaleri (direttore artistico) e Patrizia Casale – nel 2022 abbiamo anticipato di una settimana la kermesse anche per aiutare la partenza della stagione estiva, dopo le difficoltà delle Eolie nei periodi covid”.

Marefestival, che si svolge tra il Centro Congressi e la piazza Immacolata del Comune di Malfa, guidato dal sindaco Clara Rametta, è promosso dall’associazione culturale Prima Sicilia, di cui è segretario Francesco Cappello. Le serate sono condotte da Cavaleri insieme con le giornaliste Nadia La Malfa e Marika Micalizzi. Il Premio Troisi, assegnato nelle precedenti edizioni a popolari attori e registi come Matt Dillon, Sergio Castellitto, Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Pif, Alessandro Haber, Lino Banfi, Giorgio Tirabassi, Anna Galiena, Miriam Leone, Serena Autieri e tantissimi altri, è un quadro – scultura, realizzato dall’artista siciliano Antonello Arena, che riproduce il manifesto originale del film con la tecnica della resina modellata e trasformata ad hoc.