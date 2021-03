“È per me un grandissimo onore assumere oggi l’incarico di Prefetto di Messina, bellissima città… che taglia nell’azzurro il più bel porto del mondo e provincia tra le più popolose e industriose, non solo del meridione d’Italia”. Inizia cosi la lettera di saluto del nuovo Prefetto Cosima Di Stani.

Prosegue la Di Stani: “rivolgo, innanzitutto, un cordiale e sincero omaggio a tutti i cittadini del Capoluogo e della provincia, ai Parlamentari nazionali, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente e ai Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, alle Autorità religiose, politiche, civili e militari, alla Magistratura, al Sindaco della Città Metropolitana e ai Sindaci e ai Commissari Straordinari del territorio provinciale, al Rettore dell’Università e agli esponenti del mondo della cultura, a tutti i Rappresentanti delle categorie economiche e produttive, ai Rappresentanti sindacali, agli esponenti degli Organismi associativi e del terzo settore, al mondo del volontariato sociale. Un saluto particolarmente affettuoso alle Forze di Polizia che svolgono la loro attività con incessante impegno e dedizione per assicurare, anche in questo difficile momento che il nostro amato Paese sta vivendo per l’emergenza pandemica, una ordinata convivenza civile”.

Conclude il Prefetto: “nell’esercizio della funzione affidatami dal Governo, su proposta della Signora Ministro dell’Interno, della quale sono onorata, spenderò ogni energia con impegno, lealtà, trasparenza, disponibilità al dialogo con l’obiettivo di sostenere la rete virtuosa delle relazioni tra Istituzioni e società civile e per affermare la legalità quale strumento di crescita e di sviluppo. Tanto più ora che tutto il Paese è impegnato ad affrontare una emergenza terribile ed inaspettata che richiede in tutti noi coesione, comprensione e coordinamento per affrontare in modo incisivo i bisogni emergenti non solo di natura sanitaria ma anche economici e sociali. Sarà, pertanto, mio preciso impegno prestare attenzione e valorizzare i contributi offerti da tutti, per un’azione a tutto campo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a garanzia dei diritti civili e sociali e di condizioni di sempre maggior tutela della pubblica incolumità, della sicurezza del lavoro e della salvaguardia ambientale”.