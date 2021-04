I MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO, HANNO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DEL CAPO LEGHISTA SULLA CUI SORTE DECIDERA' IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL LOCALE UFFICIO GIUDIZIARIO

Articolo…, tratto da… www.newsicilia.it.

È prevista per oggi l’udienza per il caso Open Arms che coinvolge Matteo Salvini, leader della Lega e – all’epoca dei fatti – Ministro dell’Interno. La Procura di Palermo, nello specifico, ha richiesto il rinvio a giudizio per l’ex Ministro, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il caso riguarda lo sbarco nell’agosto del 2019 di 147 migranti.

Questa mattina a prendere la parola sarà l’avvocato Giulia Bongiorno, che difende lo stesso Matteo Salvini, che sarà presente in aula. Al termine dell’udienza, il gup prenderà una decisione sull’accoglimento o meno della richiesta da parte dell’accusa.