E' UNA PRATICA QUELLA DESCRITTA, MOLTO DIFFUSA IN ALCUNI VILLAGGI DELLA ZONA NORD

È proseguita nella notte l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Messina finalizzata al contrasto del fenomeno dei falò e dell’occupazione delle spiagge mediante sedie ed ombrelloni, pratica questa molto diffusa in alcuni villaggi delle riviera nord.

Nessun falò è stato acceso, la notte ha visto impegnati gli uomini delle Sezioni Polizia Ambientale coordinata dell’ispettore Giacomo Visalli e della Sezione Investigazione e Prevenzione coordinata dell’ispettore Alessandro Munnia nella rimozione di un’occupazione abusiva, realizzata da due soggetti, in una struttura abbandonata, un tempo utilizzata per l’attività di ristorazione. I due avevano realizzato delle paratie con materiali di risulta e accumulato oggetti di uso quotidiano al fine di utilizzarlo come bivacco.

Un’incredibile quantità di rifiuti é stata prelevata in mattinata dagli operatori della società partecipata Messinaservizi Bene Comune che hanno anche provveduto a santificare l’ambiente circostante. Al vaglio degli agenti intervenuti la posizione dell’ex locale, chiuso da circa due anni per fallimento ed al cui amministratore il Demanio Regionale aveva concesso l’uso dell’arenile.