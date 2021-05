A DENUNCIARLO IN UNA NOTA DI OGGI, E' IL CONSIGLIERE DELLA QUINTA MUNICIPALITA' FRANCO LAIMO, CHE HA IMMEDIATAMENTE SCRITTO ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE AVV. DAFNE MUSOLINO ED AL DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITA' DEL COMUNE DI MESSINA, RICHIEDENDO UN CELERE INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO, UTILE NON SOLO PER I MOSCERINI MA ANCHE PER LE SVARIATE SPECIE DI INSETTI CHE CON L'AVVICINARSI DELLA CALDA STAGIONE COMINCIANO A PROLIFERARE

“E’ quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, in concomitanza con l’avvio della primavera, soprattutto in alcune zone del territorio della V Circoscrizione”. A denunciarlo in una nota di oggi è il Consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, che ha immediatamente scritto all’Assessore all’Ambiente Avv. Dafne Musolino ed al Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina, richiedendo un celere intervento di disinfestazione su tutto il territorio, utile non solo per i moscerini ma anche per le svariate specie di insetti che con l’avvicinarsi della calda stagione cominciano a proliferare.

Laimo prosegue e conclude così: “ieri, ad esempio una scuola cittadina è stata presa d’assalto da questi moscerini verdi, che seppur innocui per l’essere umano, sono davvero fastidiosi: inoltre, tenendo aperte le finestre delle aule scolastiche, sia mediante le nuove normative anti-covid, che a causa del naturale aumento delle temperature, nelle classi sono entrati migliaia e migliaia di insetti, creando non pochi disagi. Certamente con l’avvio della Primavera la Natura compie il suo naturale corso, ma forse in certi casi, bisogna coadiuvare con l’intervento dell’uomo”.