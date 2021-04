"NON VOGLIO PIÙ SENTIRE COSE CHE NON RISPONDONO AL VERO DAI MIEI CONCITTADINI"

“Non faccio altro che sentire in giro che il Comune di Messina é stato l’unico a dare aiuti alle famiglie attraverso buoni spesa o alle imprese attraverso contributi a fondo perduto. Non so come sia passato questo messaggio che siamo i soli, gli unici, i primi, i migliori, gli inimitabili ma, semplicemente, NON è vero”! E’ questa l’affermazione odierna del consigliere comunale pentastellato di Messina, Andrea Argento, pubblicata in un post su Facebook.

Argento ha aggiunto e concluso: “il Governo ha dato questi aiuti straordinari che sono erogati dai Comuni e lo hanno fatto praticamente tutti! Basta cercare nei vari siti istituzionali e nel web in generale. Non é possibile vedere Messina vittima di cattiva informazione e sentire in giro l’ennesimo, inspiegabile, messaggio distorto! Basta”!