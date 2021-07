E’ questo…, il momento in cui… stamane il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha deposto una Corona d’alloro in via Francesco Paolo Di Blasi, in ricordo di Giorgio Boris Giuliano

E’ questo…, il momento in cui… nella odierna mattina il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha deposto una Corona d’alloro in via Francesco Paolo Di Blasi, in ricordo di Giorgio Boris Giuliano.

Giuliano era Vice Questore e fu vigliaccamente ucciso, nella sopracitata arteria stradale, la mattina di 42 anni fa. Stamani, nella stessa via e in quello stesso tratto di marciapiede su cui il dr. Giuliano cadde, colpito dal piombo mafioso si è commemorato il grande funzionario della Polizia di Stato.