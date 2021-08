E’ questo…, quel che ha sottolineato oggi su Facebook l’onorevole leccese Veronica Giannone del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio:

sicuramente il Prefetto potrebbe intervenire, eppure…! E allora mi viene in mente quel ragazzo che l’anno scorso fu multato a Pavia per aver abbracciato la sua ragazza, perché violava le regole anti contagio. O quella mamma multata per aver riabbracciato il suo bambino rinchiuso in casa famiglia, durante quell’unica ora di incontro a settimana. Beh, è molto penoso rendersi conto che abbiamo uno Stato che mostra i muscoli solo quando è facile, solo evidentemente con chi non fa paura e crea pochi problemi. E ancor di più mi ritorna alla mente quel luglio 2001, quando le forze dell’ordine furono radunate in centinaia per bloccare dapprima una manifestazione a Genova durante il G8, per poi irrompere alle 22 nella scuola Diaz dove vennero fermati 93 attivisti, di cui 61 feriti e portati in ospedale. Tra loro 3 in prognosi riservata e 1 in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra, per quello che fu definito un pestaggio da “macelleria messicana”;