E’ ripartita alle ore 08.30 di oggi domenica 27 marzo 2022…, dopo due anni di Stop la #MessinaMarathon che da quest’anno diventa #FontalbaMarathon. Presente all’odierno evento sportivo che si concluderà alle 15.00, anche una delegazione di atleti con disabilità intellettiva grazie alla collaborazione con la Fisdir Sicilia, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 1, l’Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo e l’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi.

La accennata manifestazione organizzata da Antonello Aliberti, giunge ora alla sua 12^ Edizione e si trasforma in questo giorno in un simbolo identitario per i #messinesi e gli sportivi partecipanti. Si tratta di una iniziativa…, che funge da stimolo per la rinascita di #Messina.