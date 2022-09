QUESTO E' STATO SCRITTO IN UN TESTO DELLE SCORSE ORE, DAI RESPONSABILI DI 'ALTERNATIVA PER L'ITALIA' IL PARTITO COSTITUITO NEI MESI SCORSI DA MARIO ADINOLFI (CRONISTA ROMANO E FONDATORE DE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA) E SIMONE DI STEFANO (RESPONSABILE DI EXIT)

“E’ sceso ieri in Sicilia il signor Gianluigi Paragone ed ovviamente è stato intervistato da parecchi giornalisti siciliani, uno in particolare però ci ha colpiti un certo signor Adolfo De Angelis, ma chi è questo giornalista?”. Così hanno scritto in un testo delle ore scorse, i responsabili di ‘Alternativa per l’Italia’ il Partito costituito nei mesi scorsi da Mario Adinolfi (cronista romano e fondatore de Il Popolo della Famiglia) e Simone Di Stefano (responsabile di Exit).

Prosegue così la nota: “beh, ci risulterebbe che sia un personaggio vicino al Movimento Siciliano d’Azione un sodalizio che ultimamente pare abbia dato il proprio appoggio politico al signor Cateno De Luca candidato alla Presidenza della Regione Siciliana. Fin quì tutto normale sembrerebbe, ma indagando ulteriormente, si evince che codesto giornalista sia molto vicino anche a numerosi volti noti del Partito Italexit di Paragone della Provincia di Messina. Noi di ‘Alternativa per l’Italia’ quindi ci poniamo una semplice e legittima domanda non è che in Sicilia ci sia un qualche accordo politico sottobanco fra Italexit e Cateno De Luca?”.

In tali termini si conclude il comunicato: “siamo quì ancora una volta, ad aprire gli occhi agli elettori e in modo particolare ai nostri concittadini Siciliani. Vigileremo e porteremo avanti solo la verità, smascherando gli eventuali Pinocchio”.