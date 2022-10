E si ricomincia: “I cittadini mi hanno dato questo onore”. A riferirlo sul suo Profilo Facebook, ieri 10 ottobre 2022 è stata Barbara Floridia… la senatrice messinese di Venetico afferente al Gruppo del #Movimento #Cinque #Stelle sedente presso Palazzo Madama a #Roma.

La Floridia ha sottolineato: “l’onore di rappresentarli di nuovo al Senato della Repubblica, anche in questa legislatura. E quindi si riparte! Destinazione Roma. La stazione ha da sempre qualcosa di malinconico e romantico allo stesso tempo. È fatta di persone che aspettano e di persone che vanno via. È fatta di panchine che sanno di attesa. Un po’ come la vita. Arriva il treno. Bisogna prenderlo. Non perderlo. È tempo di saluti e di riprendere le notti scomode. Le notti in treno sono stancanti ma mi ricordano mio nonno Barbaro e tutti i viaggi che ha fatto per mantenere la sua famiglia”.

Ha concluso la Floridia: “ogni volta che dormo male o che l’indomani ho male alla schiena penso a lui. Alle sue fatiche, alle sue destinazioni e alle mie. Il confronto non regge. Quindi con cuore grato affronto tutti i miei viaggi. Stasera voglio partire con un pensiero rivolto a tutti quei nonni che hanno coltivato grandi sogni ma che non hanno potuto vedere fino in fondo dove la strada, o i binari, hanno portato i loro nipoti. Sapere che saresti stato orgoglioso mi rende forte”.