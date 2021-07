E’ sold out per la prima del “Capo Rasocolmo summer fest 2021”, tenutasi ieri nella splendida cornice della tenuta omonima, in contrada Piano Torre a Messina

E’ sold out per la prima del “Capo Rasocolmo summer fest 2021”, tenutasi ieri nella splendida cornice della tenuta Rasocolmo, in contrada Piano Torre a Messina. Ad inaugurare la kermesse la splendida voce di Tony Canto e Patrizia Laquidara che hanno regalato al pubblico una straordinaria performance, una storia di musica ed emozioni, una raccolta di brani, ricordi e suggestioni raccontate attraverso canzoni tanto dell’una quanto dell’altro, miscelate con classici del patrimonio popolare siciliano, veneto e brasiliano.

Un concerto in acustico, accompagnato dalle note della chitarra di Tony Canto, che ha reso omaggio alla bellezza dei luoghi, alla cultura e alla tradizione della nostra terra e alla potenza della natura. Una collaborazione che dura da 18 anni, quella tra Tony e Patrizia, un incontro da cui sono nate gemme come “L’equilibrio è un miracolo”, “Mielato”, “Indirizzo Portoghese” contenute negli album Funambola e Indirizzo Portoghese, tappe fondamentali della carriera artistica di Patrizia Laquidara.

Una storia musicale basata su una comunione di intenti, con strade parallele e personali ma orientate verso la stessa direzione che più volte li ha portati a condividere esperienze meravigliose dal palco del teatro Ariston di Sanremo, fino ad una terrazza sul mare davanti allo stretto di Messina, sul promontorio più a Nord della Sicilia.

Viaggi e suggestioni in cui sono nate canzoni ma anche nuove interpretazioni di brani amati, pescate dalle loro passioni condivise: dai classici della musica brasiliana a quelli della musica italiana.