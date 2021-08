E’ stata convocata, in data 11 agosto 2021, dal Prefetto di Messina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di mettere a punto ulteriori e più intensificati servizi di vigilanza e di controllo durante il weekend di Ferragosto, che, come noto, comporta un maggiore afflusso di presenze turistiche nelle località marine e montane della provincia di Messina

Convocata, in data 11 agosto 2021, dal Prefetto di Messina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di mettere a punto ulteriori e più intensificati servizi di vigilanza e di controllo durante il weekend di Ferragosto, che, come noto, comporta un maggiore afflusso di presenze turistiche nelle località marine e montane della provincia di Messina. All’incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti Provinciali dell’ Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché l’Assessore comunale con delega alla Polizia Municipale; la riunione del Comitato fa seguito a quella svoltasi in data 4 agosto u.s., nel corso della quale erano stati già previsti servizi rafforzati di vigilanza e controllo del territorio in chiave di prevenzione per tutto il mese di agosto, con particolare attenzione alle giornate di esodo e di controesodo.

Nel corso del Comitato, il Prefetto ha richiamato l’imprescindibile necessità di ottimizzare le risorse destinate alla sicurezza dei cittadini per meglio affrontare le criticità presenti nel territorio, anche attraverso appositi tavoli operativi coordinati dalla Questura per conseguire la massima collaborazione tra le Forze dell’Ordine statali e le Polizie municipali assicurando visibilità e dinamicità ai moduli di controllo. Mirati servizi interforze ad alto impatto verranno svolti sia presso le Isole Eolie fino al prossimo 18 agosto nonché nei Comuni dove si registra una massiva presenza quotidiana di turisti.

Particolare attenzione sarà prestata alla corretta applicazione, da parte dei gestori e dei cittadini, dell’utilizzo del c.d. green pass per l’ingresso nei locali e in tutti i luoghi in cui è obbligatoria la sua esibizione. Analoghi controlli riguarderanno gli spostamenti sia lungo le arterie autostradali e stradali nonché nelle zone d’imbarco per/ e dalle isole. L’azione di vigilanza e di controllo verrà incrementata anche via mare con mezzi nautici sia delle Forze di Polizia che della Guardia Costiera e, via aerea, anche con un elicottero della Polizia di Stato. Una specifica pianificazione riguarda l’azione di contrasto al fenomeno dell’accensione di falò e, a tale riguardo, puntuali controlli sono stati richiesti alle Polizie Locali a supporto delle pattuglie delle Forze dell’Ordine. Il Prefetto di Messina, nell’evidenziare lo sforzo che verrà profuso dal personale delle Forze di Polizia statali e locali per garantire che le vacanze ferragostane possano svolgersi serenamente, richiama i cittadini a tenere sempre un comportamento responsabile tenuto conto dell’attuale quadro epidemiologico in costante evoluzione, che richiede prudenza e massima attenzione.