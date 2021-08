“In questi giorni, a Villa San Giovanni, agli imbarchi per Messina ci vogliono anche tre ore di attesa per cittadini e turisti prima di poter prendere un traghetto. Il governo, come precisa Giovannini stamattina, non ha deciso e non intende decidere in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina… grazie lo avevamo capito”! E’ stata la messinese Matilde Siracusano, componente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati di Roma… a scrivere questo oggi su Facebook.

La Siracusano ha aggiunto: “sarà il prossimo esecutivo, quello di centrodestra a costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Invito nel frattempo il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili a provare in prima persona l’ebbrezza di attraversare, nel 2021, un tratto di mare di tre chilometri impiegando quasi quattro ore”.