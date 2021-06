E’ stata presentata stamane presso la Villa Niscemi a Palermo… la sesta edizione di Lampedus’Amore, il premio giornalistico internazionale intitolato alla giornalista Cristiana Matano [Video]

E’ stata presentata stamane presso la Villa Niscemi a Palermo… la sesta edizione di Lampedus’Amore, il premio giornalistico internazionale intitolato alla giornalista Cristiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015.

Sono stati presenti:

il presidente dell’associazione “Occhiblu” Filippo Mulè;

la giornalista Elvira Terranova;

il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Salvatore Li Castri;

il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex;

la sociologa Giorgia Butera;

il regista Ugo Bentivegna;

l’attrice-cantante Laura Mollica;

alcuni rappresentanti degli sponsor.

Ha partecipato anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha riferito: “è un premio che mette in luce diritti e umanità che premio l’impegno dei giornalisti ma che ridà dignità ai migranti, e alla loro sofferenza, in quanto non solo numeri ma persone”.

La kermesse sarà l’8, il 9 e il 10 luglio a Lampedusa, luogo dove Cristiana è stata seppellita.

“Siamo riusciti a organizzare questa edizione con mille difficoltà – commenta Elvira terranova – ma quest’anno abbiamo avuto il coraggio e le cose adesso sembra che stiano andando meglio per continuare a ricordare Cristiana Matano”.

Lampedus’Amore-premio è ideato e diretto da Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu Onlus, con il patrocinio di Regione Siciliana (Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo), Comuni di Lampedusa e Palermo, Coni, Ordine dei Giornalisti nazionale e di Sicilia, Federazione Nazionale della Stampa, Assostampa Sicilia e Palermo, Ussi, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.