E' IL PROGETTO SPERIMENTALE PROMOSSO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE OFFRIRA' A 676 GIOVANI L’OPPORTUNITA' DI EFFETTUARE UNA ESPERIENZA LAVORATIVA PER QUESTA ULTIMA PARTE DI STAGIONE ESTIVA

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Messina e dell’Azienda Speciale Messina Social City la graduatoria degli ammessi a “Estate Addosso 2022”, il progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale attraverso la Messina Social City che offrirà a 676 giovani l’opportunità di effettuare una esperienza lavorativa per questa ultima parte di stagione estiva. A breve, i beneficiari ammessi saranno convocati dall’Azienda Speciale per i colloqui al fine di essere impiegati, nelle aziende ospitanti che hanno aderito al progetto.

Riceveranno una borsa di 600 euro mensili per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, compresi domenica e festivi. Relativamente ai soggetti ospitanti, questi ultimi potranno aggiungersi alla lista sino al 2 settembre prossimo.

AMMESSI

ESCLUSI

