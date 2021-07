E' QUESTO..., QUANTO SCRIVE IN UNA NOTA ODIERNA, IL CONSIGLIERE DEL QUINTO QUARTIERE, FRANCO LAIMO

“È stata stilata ieri mattina 28 luglio 2021 la graduatoria per l’anno scolastico 2021/2022 ormai alle porte, per l’Asilo Comunale di San Licandro, la cui competenza territoriale è della V Municipalità del Comune di Messina”. Lo scrive in una nota il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo.

Laimo il quale ricopre anche la veste di presidente del Comitato di Gestione dello stesso Asilo Comunale sottolinea: “grazie ad una proficua collaborazione, ieri mattina, abbiamo provveduto a stilare la graduatoria delle tantissime domande pervenute, alla presenza della “instancabile” e preziosa coordinatrice Palmira Feminó, della fondamentale figura della Dott.ssa Cetty D’Amico (Pedagogista), della rilevante figura Educatrice Rosa Taormina (anche rappresentante del personale) e delle rappresentanti dei genitori dei discenti Giorgia Perugini e Debora Quartarone, significativa e fruttuosa presenza”.

Si è evidenziato che tenendo conto dello “Studio Geometrico ed Ipotesi” dei relativi indici di affollamento nel rispetto delle misure anti contagio covid-19, redatto dall’RSPP Paolo Musarra, l’asilo comunale di San Licandro in relazione ai metri quadri della struttura può contenere al massimo 35 (trentacinque) utenti, divisi in 7 (sette) gruppi, considerando la presenza di un educatore ogni 5 (cinque) bambini. Secondo la normativa vigente inoltre, sono stati lasciati disponibili 2 (due) posti liberi per eventuali casi straordinari.

Commenta il consigliere Laimo: “avremmo voluto accettare tutti i piccoli, soprattutto in questo momento delicato dal punto economico e non solo, ma purtroppo in questa fase pandemica i numeri sono imposti da parametri e da precise misure preventive”.

Si è dunque provveduto a suddividere le richieste in due fasce ovvero Lattanti e Semidivezzi/Divezzi, riconfermando i bambini già in frequenza lo scorso anno, pari ad un numero di 10 (dieci), come da normativa vigente; 46 le richieste totali ma soltanto 33 gli ammessi, seguendo i parametri della Carta dei servizi Asili nido Comunali pubblicata dalla Messina Social City.

Evidenzia Laimo: “l’Asilo Comunale di San Licandro, rappresenta un fiore all’occhiello per la Città di Messina; interamente ristrutturato grazie ai fondi Pac, è all’avanguardia tecnologicamente parlando ed accogliente, con i suoi arredi e giochi nuovi di zecca. Operativo anche durante la bella stagione con i progetti estivi messi in atto dalla Messina Social City”.

Laimo si è complimentato con la coordinatrice Palmira Feminó, la pedagogista Cetty D’Amico, e tutta l’èquipe…, specificando in conclusione quanto segue: “le ausiliarie che rendono i locali sempre puliti e accoglienti, le educatrici professionalmente qualificate assistono con amore materno i bimbi loro affidati. Tutto questo è ormai una consuetudine consolidata in tutti gli Asili Nido della V Municipalità. Il Cucciolo e lo stesso San Licandro, ove infatti le Lavoratrici/ri hanno sempre in tutti questi anni dimostrato grandi capacità professionali, morali e senso del dovere”.

Qualche criticità organizzativa, già evidenziata presso la sede della Messina Social City durante lo scorso anno scolastico dai rappresentanti dei genitori, è stata fatta presente in occasione dell’incontro di ieri mattina, e sarà dunque presto affrontata in sede della 3a Commissione Consiliare presieduta proprio dal Consigliere Laimo, al fine di garantire la tutela dei diritti dei più piccoli.