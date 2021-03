E’ stato anticipato a sabato 3 aprile…, lo svolgimento dei mercati biologici delle piazze “Casa Pia” e “Lo Sardo”

Con ordinanza sindacale N. 89 del 24 marzo 2021 è stata disposta l’anticipazione alla giornata di sabato 3 aprile dello svolgimento del Mercato biologico in Piazza Casa Pia e di quello alimentare a Km 0 in Piazza Lo Sardo, per la vendita di prodotti alimentari di provenienza biologica come previsti e disciplinati rispettivamente dalle Deliberazioni di Consiglio comunale n. 35/c del 18/09/2007 e n. 35/c del 10/04/2013.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’istanza pervenuta da parte degli operatori mercatali con la quale è stata richiesta l’anticipazione dello svolgimento dei due mercati alla giornata di sabato 3 aprile, piuttosto che domenica 4, come si svolgono regolarmente ogni prima domenica del mese, in quanto domenica 4 coincidendo con la celebrazione religiosa della Santa Pasqua, i due mercati sarebbero stati sospesi.

In ottemperanza alle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, gli operatori sono tenuti ad osservare le seguenti norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale: