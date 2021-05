E’ stato aperto…, l’hub vaccinale anche a Lipari

Aperto l’hub vaccinale anche a Lipari, isola dell’arcipelago eoliano.

“Prosegue con notevole riscontro la vaccinazione alle Eolie – evidenza il prof. Alberto Firenze, commissario ad acta per l’Emergenza covid in provincia di Messina – l’apertura dell’Hub vaccinale al Pala Congressi di Lipari, che continuerà nei prossimi giorni, è un ulteriore passo, nell’isola più popolosa, per rendere totalmente covid free l’arcipelago eoliano ormai pronto al rilancio turistico e ad accogliere in piena sicurezza gli utenti per l’imminente stagione estiva”. Già fatti circa 600 vaccini.