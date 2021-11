E’ stato arrestato per estorsione mercoledì pomeriggio un 33enne italiano. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tuscolano e Sezione Volanti sono intervenuti in via del Grano per una segnalazione di lite violenta. Sul posto i poliziotti, dopo aver udito dei vetri in frantumi, hanno suonato alla porta dell’appartamento posto al piano terra da dove provenivano le grida segnalate. All’interno hanno trovato un uomo L.F., romano di 33 anni insieme alla madre e alla sorella.

L’appartamento si presentava completamente a soqquadro, con quadri e televisori a terra danneggiati. Le due donne, che sono apparse molto spaventate, hanno raccontato agli agenti che poco prima, il 33enne, si era presentato a casa e, in evidente stato di nervosismo, aveva iniziato a danneggiare le suppellettili dopo che la madre si era rifiutata di dargli 200 euro. L’uomo, con precedenti di polizia, con a carico un avviso orale, assuntore di stupefacenti e senza una attività lavorativa, al rifiuto della madre, che da anni sopporta tale situazione, aveva dato in escandescenza, minacciandola e danneggiando tutto ciò che aveva intorno.