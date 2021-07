E’ stato presentato stamane dopo le ore 11.30 durante una conferenza stampa svoltasi nell’Hub allestito alla ex Fiera di Messina da Alberto Firenze, commissario per l’emergenza covid e da Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech che ha l’esclusiva per tutta l’Europa (www.gamastech.com), il dispositivo medico denominato Comfort-in [Video]

SI TRATTA DI UNO STRUMENTO, GIA' CERTIFICATO DALL'UNIONE EUROPEA, CHE SARA' UTILIZZATO NELLA CITTA' DELLO STRETTO PER SOMMINISTRARE AD ALTA VELOCITA', IL SIERO VACCINALE ANTI-CORONAVIRUS NEL BRACCIO DI PAZIENTI AGOFOBICI

E’ stato presentato stamane dopo le ore 11.30 durante una conferenza stampa svoltasi nell’Hub allestito alla ex Fiera di Messina da Alberto Firenze, commissario per l’emergenza covid e da Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech che ha l’esclusiva per tutta l’Europa (www.gamastech.com), il dispositivo medico denominato Comfort-in.

E’ uno strumento, che è già certificato dall’Unione Europea e utilizzato per altre patologie, che sarà adottato nella città dello Stretto per la prima volta in Europa, al fine di somministrare il vaccino anti-coronavirus alle persone agofobiche.

A margine dell’incontro, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del citato dottor Maravigna, ecco le sue parole e cosa ha sottolineato.