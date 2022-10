È stato presentato, stamane, il nuovo portale dell’Università di Messina, progettato e realizzato dal Cineca. La presentazione si è svolta nell’Aula Cannizzaro, contestualmente rinnovata con recenti lavori di restaurazione. Erano presenti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il dott. Giuseppe Mannino, Responsabile CIAM, la dott.ssa Roberta Maisano, Responsabile Servizi di Rete, il dott. Giacomo Scillia (referente Cineca) e parte del team informatico del Consorzio interuniversitario italiano, composto dalle dott.sse Milena Vesco, Rosita Bacchelli, Giulia Nidasio, Chiara Ruffini.

L’inaugurazione della sala conclude i lavori di restauro e di ridefinizione spaziale e funzionale che hanno interessato anche l’atrio universitario e l’ex Biblioteca di Giurisprudenza. Oltre ad essere adibita a luogo di seminari e convegni, la sala sarà anche la sede della Società Messinese di Storia Patria, presieduta dal prof. Salvatore Bottari. Il nuovo Portale UniMe, progettato e realizzato dal Cineca, è un sito multidevice responsive, navigabile per sezione; in particolare quella della Didattica è integrata con Course Catalogue e riporta informazioni più efficaci e immediate. Dopo il Golive del 5 ottobre, che ha riguardato il restyling del portale istituzionale e UniMe informa, il completamento delle altre aree è previsto in ulteriori due fasi, e riguarderà, entro dicembre, i siti dedicati ai Dipartimenti, ai CdL, al sito International ed al backoffice docenti, mentre, entro marzo sarà la volta dei siti dei Dottorati e dei Centri di ricerca.

“Oggi – ha detto il Rettore – inauguriamo un periodo molto importante per l’Ateneo, frutto di sacrificio e impegno finalizzati sia al restyling strutturale che informatico, grazie alla sinergia con il Cineca ed all’ausilio del CIAM. Cominciamo a vedere i primi risultati di un lavoro per il quale abbiamo già investito circa 300 mln. L’Aula Cannizzaro versava in una situazione di totale degrado edilizio e siamo felici, grazie alle energie spese dalla squadra di governo ed in particolare dal prof. Luigi Chiara, di poterla restituire allo splendore che merita. I suoi scaffali ospitano la preziosa ‘Collezione Pugliatti’, donataci dalla famiglia e la sala ospiterà la nuova sede della Società Messinese di Storia Patria, la più antica di Messina e provincia. Nei prossimi mesi lo sforzo compiuto in questi 4 anni verrà ripagato con l’inaugurazione di altre strutture, restaurate per essere fruite dagli studenti, dall’intera Comunità accademica e dalla città. Come molti locali, anche il sito dell’Università ha avuto bisogno di un rinnovamento importante, per il quale ringrazio lo staff Cineca. La nostra collaborazione è cominciata nel 2018 e, da allora, le innovazioni tecnologiche apportate sono state numerose; siamo stati la prima Università ad effettuare la rilevazione delle presenze in Aula ed abbiamo realizzato altri passi importanti come, ad esempio, le lezioni online, il potenziamento della piattaforma PICA per la sicurezza dei dati, la dematerializzazione completa dei percorsi per l’accesso ai concorsi e non solo. Grazie al Cineca ed all’impegno incessante di tutti i membri del CIAM, oggi un nostro studente può realizzare tutto tramite il cellulare, compreso il controllo amministrativo e l’upload della tesi di laurea. Tutto ciò non vuole prescindere dal capitale umano dell’Ateneo, ma abbiamo indubbiamente cambiato il volto informatico dell’Università che adesso avrà, finalmente, un sito web a portata di studente. Il nuovo Portale è moderno ed internazionale, è già stato avviato e verrà ultimato, in tutte le sue componenti, secondo una timeline che vivrà il suo ultimo atto a marzo 2023”.

“Siamo stati felici – ha aggiunto il dott. Scillia – di stringere una virtuosa sinergia con UniMe. La trasformazione digitale dell’Università di Messina, oggi, è realtà e tutti i passi citati dal Rettore Cuzzocrea sono solo alcuni di quelli che abbiamo realizzato, in collaborazione con lo staff preposto dell’Ateneo. Abbiamo cominciato 4 anni fa, accettando una sfida molto stimolante e continueremo a lavorare per raggiungere insieme tutti gli obiettivi prefissati”.