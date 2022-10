È stato rintracciato dagli agenti del Commissariato Vescovio e sottoposto a Fermo di indiziato di delitto un cittadino nigeriano di 31 anni per il reato di rapina. Il sospettato, coltello alla mano, il 25 settembre scorso, aveva rapinato un passante del proprio telefono cellulare. La vittima, un giovane di 27 anni, ripresosi dallo shock iniziale aveva deciso di inseguire lo straniero e, raggiunto ha ingaggiato con lo stesso una violenta colluttazione al termine della quale era riuscito a rientrare in possesso del telefono cellulare e a mettere in fuga il rapinatore. Contattato il numero di pronto intervento 112, la vittima aveva raccontato l’accaduto dando una descrizione dell’uomo in fuga.

Sono stati quindi gli agenti del commissariato, dopo la diramazione della nota di ricerca, ad avvistare il sospettato lungo la via Nomentana. L’uomo, fermato ed identificato, è stato condotto in ufficio dove è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima. Sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria, poi convalidato, è stato associato in carcere.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.