E’ stato rintracciato nell’abitazione di una coppia, a Desulo (Nuoro) l’ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio del 2020, quando fuggi’ dalla sua abitazione di Orgosolo prima di dover tornare in carcere per scontare in via definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Non si sa bene da quanto tempo Mesina fosse ospitato in quella casa dove lo hanno bloccato i carabinieri del Ros arrivati in piena notte insieme ai colleghi del Gis e del Comando provinciale di Nuoro. Nei confronti dei due, indagati per favoreggiamento, potrebbero scattare provvedimenti.