E’ stato sorpreso a bighellonare per la cittadina priolese, i militari della Stazione di Priolo Gargallo lo hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un soggetto residente in paese e sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, responsabile di essersi allontanato senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria dalla propria residenza dove stava scontando la pena.

L’uomo infatti si aggirava sulla pubblica via dove i Carabinieri lo hanno riconosciuto e fermato. Lo stesso, una volta catturato, al termine delle formalità di rito è stato nuovamente sottoposto alla medesima misura cautelare su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.