Articolo…, tratto da… www.ilreggino.it.

È stato trovato morto nella sua abitazione a Reggio Calabria, un giovane di 28 anni. È stata la fidanzata a trovare il corpo, nella casa nei pressi dell’ospedale cittadino, ed ha avvertito i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria ieri sera hanno eseguito i rilievi ma non hanno trovato tracce di effrazioni.

Secondo i primi riscontri effettuati dal medico legale, inoltre, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi compresa quella che il ragazzo sia morto a causa di un malore improvviso. Maggior chiarezza sulle cause del decesso sarà fatta dopo l’autopsia disposta dal sostituto procuratore di turno Andrea Sodani. I militari dell’Arma stanno ascoltando la fidanzata e i familiari, accorsi sul luogo della tragedia, per ricostruire le ultime ore di vita del giovane.