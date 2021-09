L'UOMO CON L'ASSISTENZA DEL LEGALE KETTY TERRANOVA, E' STATO ASCOLTATO IN VIDEOCONFERENZA DAL CARCERE DI TRAPANI DOVE SI TROVA RECLUSO DALL'11 SETTEMBRE, ED HA RESPINTO OGNI ADDEBITO AFFERMANDO DI NON ESSERE LUI L'ASSASSINO

E’ terminata…, l’udienza tenutasi oggi al Tribunale di Messina innanzi al giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino per trattare la vicenda legata all’arresto (effettuato alle 3.00 di sabato scorso) del 70enne originario di Furci Siculo Pietro Miduri, fermato dai carabinieri per l’omicidio della 68enne Concetta Gioè, rinvenuta esanime venerdì… sulle scale della Chiesa di Santa Caterina in via Garibaldi.

L’uomo…, che è un senzatetto (già conosciuto dalle forze dell’ordine) ha partecipato al dibattimento collegato in videoconferenza dal carcere di Trapani (dove si trova recluso)… con l’assistenza legale dell’avvocato Ketty Terranova, ed in questa circostanza ha negato ogni addebito confermando quanto già riferito durante l’interrogatorio del 10 settembre innanzi al procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed al sostituto pubblico ministero Piero Vinci… sostenendo che nulla sa della morte della clochard.

Al soggetto sono state fatte vedere le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza…, presenti in zona ma non si è nemmeno riconosciuto in quel filmato… difendendosi con indicazioni non particolareggiate allo scopo di fornire un alibi.

Su quanto è accaduto la sera dell’omicidio, continuano serrate le indagini dei militari per non lasciare nulla di intentato e cercare di rinvenire l’arma del delitto non ancora trovata. Il magistrato dottor Fiorentino, si è riservato di decidere sullo stato del Miduri.