E’ tornato stasera l’appuntamento con Malalingua…, il talk più rodato della tv locale [Video]

E’ tornato stasera l’appuntamento con Malalingua…, il talk più rodato della tv locale. Con l’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle amministrative è giro di valzer di politici di rango.

Ex Ministri e parlamentari a sostegno dell’uno o dell’altro candidato si alternano in città, mentre strette di mano e sorrisi la fanno da padrona nei tour dei candidati, che si muovono compatti. Obiettivo vincere al primo turno.

Di questo e tanto altro si è parlato stasera in studio con i nostri ospiti: Francesco Boccia ex ministro governo Conte, Felice Calabrò Partito Democratico, Matilde Siracusano Forza Italia, Ciccio Rizzo Fratelli d’Italia, Dafne Musolino assessore giunta uscente Sicilia Vera, Grazia D’Angelo Movimento 5 Stelle e Gaetano Princiotta Cariddi di Messina in Comune, assessore designato ai Beni comuni e all’Autogoverno del candidato sindaco Gino Sturniolo.

La trasmissione Malalingua ha avuto inizio…, alle 20.30 di oggi 06 maggio 2022 sul canale 113 del digitale terrestre Sicilia, sul web tcftv.it e in live facebook sulla pagina Tcf Tv. Non prendete impegni!

Ecco il link, per seguire il Video: