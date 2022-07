LA VITTIMA, DEBORA PAGANO, 32 ANNI, VIVEVA INFATTI CON IL MARITO IN UN’ABITAZIONE DI GIARRE, NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE MACCHIA, IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA, INSIEME ALLA LORO FIGLIOLETTA DI SETTE ANNI

È un giallo la morte di una giovane donna di Letojanni, il cui corpo privo di vita è stato trovato ieri pomeriggio nel Catanese. La vittima, Debora Pagano, 32 anni, viveva infatti con il marito in un’abitazione di Giarre, nel centro storico della frazione Macchia, in via Principessa Mafalda, insieme alla loro figlioletta di sette anni. L’uomo, un 40enne del posto, ha dato l’allarme intorno alle 17 raccontando di aver trovato la consorte priva di vita riversa sul pavimento del bagno. All’arrivo dei soccorritori è stato subito chiaro che non c’era ormai più nulla da fare e dopo i primi accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Giarre, intervenuti insieme ai militari della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Catania e al medico legale, è emerso che il cadavere sarebbe rimasto in quella posizione per almeno due giorni. I militari dell’Arma hanno ispezionato l’alloggio e sul corpo della 32enne, da quanto trapela, non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza che potrebbero aver provocato il decesso.

Il marito, la cui posizione ora è al vaglio degli inquirenti, è stato condotto in caserma per essere ascoltato, soprattutto per ricostruire le ultime ore trascorse insieme alla donna e i suoi spostamenti, mentre la salma di Debora Pagano è stata trasferita nella camera mortuaria all’ospedale Cannizzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea, che molto probabilmente disporrà l’autopsia. L’alloggio è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che indagano per chiarire come sia morta la ragazza. La notizia si è diffusa in serata a Letojanni, dove la 32enne era conosciuta e dove vive la madre, che gestisce un negozio di fiori sul lungomare: proprio la donna ospitava la nipotina e quando ha appreso della morte della figlia è stata colta da un malore e condotta all’ospedale di Taormina. Sgomenti i familiari, gli amici della giovane e i letojannesi, che le hanno rivolto dei pensieri sui social network, increduli per questa morte improvvisa.