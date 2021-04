E’ un provvedimento…, adottato con decorrenza dal giorno della misura cautelare che l’ha riguardata

INCHIESTA SULLA SALUTE..., IN SICILIA - ZAMBUTO: "DI LIBERTI GIÀ SOSPESA DAL SERVIZIO"

«La dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni (art 55 dlgs 165/2001 e ccrl). Il provvedimento, unitamente all’avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l’ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici». Lo dichiara, in una nota, l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.